Calciomercato Roma, previsto nuovo incontro per Zapata: Pinto ci prova

La Roma ha bisogno di un attaccante nonostante la bella doppietta siglata da Belotti contro la Salernitana. Il gm dei giallorossi, Tiago Pinto, ha il compito di trovare un attaccante per Mourinho che vuole competere su tutti e tre i fronti e sperare di ripetersi raggiungendo al finale di Europa League. Per farlo, però, avrà bisogno dei sostituti e giocatori in più.

Calciomercato Roma, ultimatum per Zapata

La Roma è pronta ad accomodarsi al tavolo delle trattative per definire il futuro di Duvan Zapata. L’Atalanta ha cambiato spesso le carte in tavola, ma Pinto ha deciso di portare l’attaccante colombiano alla corte di Josè Mourinho. In settimana ci sarà un nuovo incontro per trovare una soluzione che vada bene per tutti quanti.