Carnevali attacca Maxime Lopez: “Chi resta con noi deve avere voglia. E su Berardi..”

Intervenuto a Sky, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Maxime Lopez e quello di Mimmo Berardi.

Carnevali: “Berardi è felice di rimanere con noi”

Su Maxime Lopez: “Se ci sono giocatori che non hanno interesse a rimanere con noi dobbiamo trovare opportunità per farli uscire. È chiaro che non aspettiamo la loro richiesta ma andiamo a trovare opportunità che ci gratificano anche sotto l’aspetto economico. Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? Così mi spiegano come funziona il gioco del calcio. Chi resta con noi deve avere voglia e desiderio e deve essere felicissimo di giocare in questa squadra”. Il centrocampista francese interessa sia alla Fiorentina che al Napoli.

Su Berardi: “È felice di rimanere con noi. Io lo spero: è il nostro campione, il giocatore più forte che abbiamo. Ma comunque consideriamo tutto insieme al giocatore. Ho letto dichiarazioni, ma non è arrivato nulla. Domenico è un professionista serio e ragazzo straordinario e fantastico. Non posso far altro che parlare bene di lui”.