Caso Acerbi, attesa in giornata la sentenza del giudice sportivo

In giornata dovrebbe arrivare la sentenza del giudice sportivo sul caso Acerbi.

Il giorno del verdetto della giustizia sportiva sul caso Acerbi è arrivato. La settimana passata, che ha visto la Nazionale impegnata in due partite amichevoli, ma comunque importanti, nella tournée americana, è servita alle autorità competenti per approfondire sul fatto avvenuto durante la sfida tra Inter e Napoli che ha visto come protagonisti Acerbi e Juan Jesus.

Acerbi accusato di razzismo da Juan Jesus, rischia un lungo stop

Se le accuse di Juan Jesus nei confronti del difensore interista verranno confermate e Acerbi sarà considerato colpevole dalla giustizia sportiva, il giocatore rischia un lungo stop che potrebbe tenerlo fuori dal campo fino al termine della stagione. Staremo a vedere quale sarà la decisione del giudice, ma a prescindere dalla pena comminata, sarà difficile cancellare questa macchia dal nome di Francesco Acerbi.