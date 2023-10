Intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, Giuseppe Cassinari, presidente onorario di SportLifeCity è tornato a parlare della situazione legata al nuovo stadio per Milan, Inter, San Siro e non solo.

Cassinari: “Progetto Milan una grande soddisfazione”

Sul nuovo stadio: “Da tifosissimo del Milan e fino a poco tempo fa solo semplice abbonato da 45 anni al Milan, incontrare Gerry Cardinale, il presidente Scaroni e Giorgio Furlani e vedere in anteprima con loro le 5 ipotesi di rendering prodotti dallo studio di architettura Manica è stata una grande soddisfazione. L’intero board del Milan in modo estremamente collegiale sta lavorando a ciò. Dal mio canto ho pensato a tutti i tifosi del Milan in Italia ed in giro per il mondo ed ho espresso, anche pensando a tutti loro, sempre in modo riservato, la mia preferenza. Deve essere qualcosa di grandioso rispettando la nostra anima popolare di “casciavit” vincenti che ci ha sempre contraddistinto negli anni. Sono stato felice di sapere che che anche a Gerry piace lo stesso concept. Una chicca: la curva del Milan sarà imponente (9000/ 10.000 persone) a ridosso del campo: sarà dura superarci nel nuovo stadio! Questa mia avventura iniziata nel 2017, che speriamo ci porti all’interno del nuovo stadio del Milan nel 2028, un giorno dovrà essere raccontata.