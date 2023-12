Grazie alle reti di Castellanos e Isaksen, la Lazio torna alla vittoria e conquista tre punti battendo il Frosinone. I biancocelesti dopo un primo tempo opaco e sotto tono grazie alle (non) giocate di Felipe Anderson, ingranano la marcia nella ripresa e dopo essere andati in svantaggio grazie alla rete di Soulè su calcio di rigore, ribaltano le cose prima con Castellanos con una splendida torsione di testa al 70′ e poi passano in vantaggio al 72′ con Isaksen, bravo a battere Turati dopo l’assist dell’attaccante argentino.

Lazio-Frosinone, si sblocca Castellanos

Nel finale la Lazio segna ancora, con Patric che chiude la gara e con Sarri che chiude con tre punti preziosi un 2023 positivo per tanti motivi nonostante il brutto inizio di stagione di quest’anno, almeno per quanto riguarda il campionato.

Il tabellino:

LAZIO: Provedel I. (Portiere), Marusic A., Patric, Gila M., Pellegrini Lu. (dal 9′ st Hysaj E.), Guendouzi M., Rovella N. (dal 41′ st Cataldi D.), Kamada D. (dal 21′ st Vecino M.), Felipe Anderson (dal 1′ st Isaksen G.), Castellanos T., Zaccagni M. (dal 42′ st Pedro). A disposizione: Basic T., Casale N., Fernandes S., Mandas C. (Portiere), Ruggeri F., Sepe L. (Portiere) Allenatore: Sarri M..

FROSINONE: Turati S. (Portiere), Monterisi I., Okoli C., Romagnoli S., Gelli F., Barrenechea E., Brescianini M. (dal 45′ st Bourabia M.), Garritano L. (dal 34′ st Kvernadze G.), Soule M. (dal 44′ st Cuni M.), Kaio Jorge (dal 30′ st Cheddira W.), Harroui A. (dal 30′ st Caso G.). A disposizione: Cerofolini M. (Portiere), Frattali P. (Portiere), Lulic K., Mateus Lusuardi, Mazzitelli L., Reinie Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 25′ st Castellanos T. (Lazio) , al 27′ st Isaksen G. (Lazio) , al 39′ st Patric (Lazio) al 12′ st Soule M. (Frosinone) .

Ammonizioni: al 11′ st Patric (Lazio), al 12′ st Sarri M. (Lazio) al 30′ st Okoli C. (Frosinone), al 33′ st Barrenechea E. (Frosinone).