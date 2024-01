Catanzaro-Lecco, le ultimissime sulle formazioni

In campo alle 20.30

Torna la Serie B. A Catanzaro arriva il Lecco, sedicesimo. Calabresi chiamati a riscattare un periodo non brillante, culminato con le tre sconfitte di fila arrivate contro Ascoli, Brescia e Reggiana. Lombardi, invece, vincitori nell’ultima gara contro il Südtirol, a caccia di continuità e di un risultato positivo per cercare di abbandonare le zone basse della classifica. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 3-4 per i giallorossi.

Le probabili formazioni:

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All. Vivarini.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Battistini, Celjak, Bianconi, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovich, Buso. All. Bonazzoli.