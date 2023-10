Celtic-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Lazio ospite del Celtic al Celtic Park di Glasgow, questa sera alle 21. I biancocelesti, dopo il pareggio agguantato all’ultimo respiro grazie alla rete di Provedel contro l’Atlético Madrid, vogliono portare a casa la prima vittoria del girone. Di fronte, però, ci sono gli scozzesi del Celtic, reduci dalla sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord nella gara d’esordio. Nell’ultimo precedente al Celtic Park, risalente all’ottobre 2019, fase a gironi di Europa League, gli scozzesi hanno superato i biancocelesti per 2-1, grazie reti di Christie e Jullien per il Celtic e Lazzari per la Lazio. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201), e Sky Sport (252), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All. Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.