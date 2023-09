Cessione Inter, gli indizi portano ad Investcorp: Zhang vuole 1.3 miliardi per il club

La cessione del club potrebbe arrivare in primavera

Dopo la notizia di ieri, riguardante la cessione dell’Inter, arrivano altri dettagli riguardo il possibile acquirente. Tutti gli indizi portano al fondo del Bahrein ma che raccoglie diversi capitali in Arabia, Investcorp. Raine Group, banca d’affari, ha fatto da tramite per la presentazione dell’offerta, ed ora Zhang dovrà valutare la cessione, anche per i 400 milioni di euro che deve restituire a Oaktree, entro il 20 maggio.

Cessione Inter, Zhang orgoglio nerazzurro

TuttoSport fa sapere che l’ammontare complessivo dell’offerta sarebbe di 1,3 miliardi di euro (bonus compresi), una cifra molto elevata e superiore a quella sborsata da RedBird per acquistare il Milan (1,2 miliardi). Un motivo di ulteriore orgoglio per Zhang.