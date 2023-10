Non ci sarà solo Manchester City-Brighton in Premier visto che a far impazzire i tifosi inglesi ci penseranno anche Chelsea e Arsenal nel derby di Londra. Pochettino per la svolta, Arteta per confermarsi.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Cucurella, Disami, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Fernandez, Gallagher; Sterling, Jackson, Mudryk. Allenatore: Mauricio Pochettino.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Gabriel, Saliba, White, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta

Dove vederla:

Il derby di Londra sarà trasmesso su Sky Sport.