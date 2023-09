Cittadella-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Derby veneto a casa del Cittadella

Quarta giornata di Serie B: ospite Piercesare Tombolato, ospite del Cittadella, arriva il Venezia. Formazione di Vanoli a quota sette punti in tre gare: vittoria Como e Sampdoria e pareggio contro il Cosenza; Cittadella fermo a quattro dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Mastrantonio, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Pandolfi. All. Gorini.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Bjarkason, Tessmann, Busio; Cheryshev, Gytkjaer, Johnsen. All. Vanoli.