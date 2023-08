La miglior difesa è d’attacco! Al Fantacalcio si vince così

Scelti i portieri? Benissimo! Ora dedichiamoci ad un altro reparto che può nascondere tra le sue pieghe le giuste soluzioni per sbaragliare la concorrenza; quali i difensori più adatti alla vostra rosa? In caso di utilizzo del modificatore avrete bisogno di almeno 6 difensori (su 8) sulla carta titolari poiché dovrete schierarne 4 obbligatoriamente per sfruttare l’eventuale bonus derivante dal modificatore; in caso contrario ve ne potrebbero bastare 4 o al massimo 5. Indovinare gli uomini giusti per il reparto arretrato è piuttosto complicato in quanto debbono essere affidabili (leggi titolari), rimediare pochi cartellini e possibilmente regalare qualche bonus tramite assist e reti (che peraltro nella maggior parte delle leghe pesano più di quelle realizzate dai calciatori degli altri reparti).

Tralasciando il metodo MANTRA, per il quale le casistiche si moltiplicano in maniera esponenziale, i margini di movimento sono comunque ampi in quanto potrete schierare contemporaneamente anche 3 o 4 difensori laterali, quelli solitamente più propensi al calcio offensivo con relativi bonus, in barba ad ogni costruzione tattica “reale”, ovviamente budget permettendo.

Ecco i difensori TOP da inserire in Fantaformazione

In attesa di verificare alla prova del campo i nuovi arrivati, cominciamo con l’indicare quei difensori che non bisognerebbe mai farsi sfuggire in sede d’asta in quanto hanno già dimostrato il loro valore nelle stagioni precedenti. Tra i migliori dello scorso campionato mancherà il coreano Kim, fresco scudettato ma nel frattempo emigrato in Germania, ma a livello di fantamedia i migliori sono risultati Carlos Augusto (6,76 con 6 reti e 5 assist), Dimarco (6,70 – 4 – 4) e Posch (6,88 – 6 – 2), tutti ancora a nostra disposizione!

Mettere le mani su due di questi elementi potrebbe risultare fondamentale ma anche molto costoso. Se optate per il modificatore potreste provare a prenderne almeno uno, affiancandogli elementi di sicura affidabilità a costi accessibili, come per esempio Romagnoli, Rahmani o Baschirotto, tutti con medie più che sufficienti ed in grado di assicurare (rari) bonus.

Non tra i più costosi per via di una stagione tra alti e bassi soprattutto a livello fisico, potrebbe risultare un affare l’acquisizione di Bremer (costo a listone 13 crediti,) che lo scorso anno ha totalizzato una fantamedia pari al 6,35 con 30 presenze e 4 reti a referto.

In casa Napoli è un vero TOP (e come tale vi costerà) il capitano Di Lorenzo, mentre sulla sponda rossonera dei navigli restano appetibili, senza svenarsi, i vari Tomori, Thiaw e Kalulu, mentre risulterà ancora tra i più ricercati Theo Hernandez, fantamedia alta (6,41) e gol sempre in canna.

Da non sottovalutate nemmeno la coppia giallorossa Mancini – Smalling in grado di fornire prestazioni e bonus. Il vice capitano in particolare è migliorato quanto a malus (7 ammonizioni nel 22-23) ma resta da questo punto di vista un…“giallo”.

A livello di rendimento non sono trascurabili nemmeno Zappacosta e Spinazzola ma prendeteli solo come quarto/quinto slot perché troppo spesso penalizzati dagli infortuni.

Sorprese e low cost

Lo scorso campionato chi ha pescato Dimarco e Carlos Augusto ha fatto bingo. Centrare una simile accoppiata senza spendere un occhio della testa è però assai improbabile. Qualche credito noi lo punteremmo sul terzino dell’Empoli Ebuehi che già nella parte finale dell’ultimo torneo ha fatto vedere qualcosa d’interessante chiudendo con la fm di 6,46 e centrando 2 reti e 4 assist. Un terzetto completato da Martin del Genoa e Maehle dell’Atalanta vi esporrà senza dubbio a grandi rischi ma pure a possibili exploit da leccarsi i baffi!

Tra i nuovi arrivati segnaliamo proprio l’atalantino Bakker ed il gigliato Mina; da valutare il brasiliano Natan arrivato a Napoli per sostituire Kim.

Approfittando del calo di forma e rendimento riscontrato la scorsa stagione potreste puntare sulla voglia di riscatto di Dumfries (magari in coppia con Cuadrado), pezzo prezioso nelle aste passate, oppure sulla definitiva esplosione di elementi in rampa di lancio come Scalvini, Mazzocchi, Pirola, Buongiorno e Masina.

Occhio infine a Zanoli (ma solo se troverà continuità magari andando di nuovo in prestito), ed alla coppia “mancina” Biraghi-Parisi che potrebbe dividersi presenze ma anche assist e qualche gol.

Chiudiamo con tre nomi da usato sicuro: Marusic, Mario Rui e Izzo, buoni per tutte le occasioni a patto che riusciate a prenderli al giusto prezzo.