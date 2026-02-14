Como-Fiorentina 1-2: vittoria salvezza per i Viola, in gol Fagioli e Kean

Allo Stadio Giuseppe Sinigallia è appena terminato il match Como-Fiorentina. La gara guidata dall’arbitro Marchetti è terminata 2-1 per la formazione Viola. In gol Fagioli al 26′ e Kean al 54′. Al minuto 72 il Como accorcia le distanze con un autogol di Parisi. Con la sfida di oggi, e in attesa degli altri risultati, in classifica la Fiorentina è piazzata in 18esima posizione con 22 punti, mentre il Como è sesto con 41 con punti.

Como-Fiorentina, il tabellino

Il primo tempo con la Fiorentina che chiude in vantaggio di 1-0, con Fagioli che mette la palla in rete al 26′. La formazione Viola in questa prima frazione di tempo è stata ordinata e concentrata, due cose che hanno portato al vantaggio. Oggi è anche arrivato il primo gol in campionato di Fagioli. Il Como, intanto, tiene palla, con un bel possesso, ma fatica a rendersi davvero pericoloso, non bastano le conclusioni da fuori di Nico Paz che non hanno trovato gioia.

Il secondo tempo inizia con il Como che cerca subito la via del pareggio, ma la Fiorentina non abbassa la guardia. Dopo 10 minuti di gara RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo di Perrone su Mandragora in area. Manganiello fischia rigore. Sulla dischetto si presenta Kean che mette la palla del 2-0 in rete. Al 72′ il Como, con un’autorete di Parisi, trova il 2-1. Cross del solito Rodriguez da sinistra, la deviazione di Parisi con il destro beffa De Gea. La gara finisce con questo risultato dopo vari tentativi di entrambe le squadre.

COMO, (4-2-3-1): Butez; Vojvoda(72′, Cachequt), Kempf, Ramon, Valle (46′, Moreno); Perrone (56′, Addaj), Da Cunha; Kuhn (46′, Rodriguez), Paz, Baturina; Douvikas (56′, Morata). All. Fabregas.

FIORENTINA, (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli (84′, Ndour) Brescianini, Harrison, Solomon, Kean (84′, Piccoli). All. Vanoli.

Reti: 26′, Fagioli (F); rig. 54′, Kean (F); 77′, Parisi autogol (C).

Ammonizioni: 54′, Kempf (C); 71′, 82′, Rodriguez (C); 88′, Morata (C); 89′, Mandragora (F); 90+6′, Ranieri.

Espulsioni: Vanoli (F) – non dal campo; 89′, Morata (C).