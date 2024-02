Copenaghen-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Manchester City in campo con il 4-3-3. Guardiola si affida alla linea difensiva a quattro con Ruben Dias e Stones al centro, con Walker, a destra, e Gvardiol, a sinistra. In mezzo al campo Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne. In avanti Doku e Foden ai lati di Erling Haaland. Match impegnativo per i Citizens, con Guardiola che non si fida della squadra danese.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Manchester City:

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Diks, Vavro, Jelert; Goncalves, Falk, Claesson; Elyounoussi, Bardghji, Achouri. All. Neestrup.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden. All. Guardiola.