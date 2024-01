Coppa Italia: Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Quarti di finale di Coppa Italia e ventesimo derby capitolino nella competizione. La Lazio di Sarri affronta la Roma di Mourinho: in palio le semifinali della coppa nazionale. Da una parte i biancocelesti, fermati ai quarti di finale della Juventus nella passata edizione, hanno superato per 1-0 il Genoa negli ottavi, grazie alla rete di Guendouzi. Diversamente, i giallorossi sono riusciti a battere la Cremonese, squadra che aveva interrotto il loro cammino nella scorsa stagione, per 2-1 nei minuti finali negli ottavi. L’ultimo incontro, in campionato, risalente al 12 novembre 2023, è terminato 0-0. Il match, in programma mercoledì alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su Italia Uno; in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Anderson. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.