Costacurta: “Liverpool favorito, ma il Milan può arrivare in finale. A Monza deluso dai giocatori”

Costacurta ha parlato della stagione del Milan e del possibile cammino dei rossoneri in Europa League, in più lanciando qualche frecciatina ai calciatori per la sconfitta di Monza.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato della stagione dei rossoneri e del cammino in Europa League, che può rendere questa una stagione da ricordare.

Prima tappa a Rennes: sarà poi in grado di proseguire fino alla finale?

“Liverpool e Leverkusen sono più forti. Contro di loro non sarebbero la squadra favorita, ma in un’eventuale finale tutto può succedere. Le qualità per arrivare in fondo ci sono”.

Giusto spostare sulla coppa le ambizioni di stagione?

“Se arrivi in finale, e puoi anche accettare di perderla, la stagione è positiva. Giocarsi un titolo europeo ha valore sotto tanti punti di vista: tecnico, di immagine. Crea attesa, ti emoziona per la cavalcata. Al contrario la stagione diventerebbe non buona. E sottolineo non buona, evito di dire negativa”.

Costacurta: “Chukwueze, Jovic e Okafor devono dare di più, sbagliato dare tutte le colpe all’allenatore”

In favore dell’Europa, Pioli aveva riservato il turn-over all’ultimo turno di campionato a Monza. Le seconde linee hanno tradito?

“So che Pioli non accetta il termine “riserva”, allora dico che i subentrati hanno deluso. Chukwueze, Jovic e Okafor avrebbero dovuto dare molto di più. E si sbaglia a incolpare sempre l’allenatore, responsabili sono i giocatori: a me hanno deluso loro, non Pioli”.