Cremonese-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla

Alo Stadio “Giovanni Zini”, andrà in scena Cremonese – Ascoli, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 14. I grigiorossi vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro la Reggiana e sono undicesimi con 6 punti. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro il Palermo e sono quindicesimi a quota 3.

Cremonese-Ascoli, le probabili formazioni

CREMONESE (4-3-2-1): Sarr; Ghiglione, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Castagnetti, Abrego; Zanimacchia, Vazquez; Coda. Allenatore: Stroppa.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane; Gnahorè, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Nestorovski. Allenatore: Viali

Cremonese-Ascoli, dove vederla

La gara sarà trasmessa da DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport.