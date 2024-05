Cremonese-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera alle ore 20,30 la finale di andata della finale Playoff tra Cremonese e Venezia. La Cremonese ha eliminato in semifinale il Catanzaro, mentre il Venezia ha avuto ragione del Palermo grazie a due vittorie. Stroppa deve fare a meno dell’ex Johnsen, anche Pickel è da valutare, mentre Vanoli non ha problemi di formazione, ma ha molto uomini in diffida.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match tra Cremonese e Venezia, in programma alle ore 20.30 di giovedì 30 maggio allo Zini e valido per l’andata della finale play off di Serie B, è in onda su Sky Sport, Dazn e Zona Daz