Brighton in campo contro il Crystal Palace. De Zerbi sceglie il 4-2-3-1. Quartetto difensivo con Hinshelwood, Dunk, van Hecke e Igor. In mediana spazio per Gross e Baleda, alle spalle di Adingra, Pedro e Mitoma. In avanti il solo Welbeck. Tra pali spazio per Verbruggen.

Le probabili formaizoni:

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Richards, Schlupp; Olise, Eze, Ayew; Mateta. All. Hodgson.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Dunk, van Hecke, Igor; Gross, Baleba; Adingra, Pedro, Mitoma; Welbeck. All. De Zerbi.