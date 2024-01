Darmstadt-Borussia Dortmund, le ultimissime sulle formazioni

Torna la Bundesliga. Gialloneri in campo con il 4-3-3. Terzic si affida a Süle e Hummels centrali, sostenuti da Meunier e Schlotterbeck sulle fasce. In mezzo al campo Sabitzer, Emre Can e Brandt. In avanti Malen e Bynoe-Gittens ai lati del terminale offensivo, Füllkrug.

Le probabili formazioni:

DARMSTADT (3-4-1-2): Schuhen; Klarer, Gjasula, Isherwood; Riedel, Franjić, Holland, Karić; Kempe; Pfeiffer, Skarke. All. Lieberknecht.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier, Süle, Hummels, Schlotterbeck; Sabitzer, Emre Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens. All. Terzic.