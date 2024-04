De Ketelaere: “Non voglio tornare al Milan”

De Ketelaere è rinato da quando è andato via da Milano. Un giocatore totalmente diverso con indosso la maglia dell’Atalanta. Il 23enne belga è in prestito con diritto di riscatto alla Dea, sembra non aver intenzione di tornare a Milanello. Le sue parole durante un’intervista ad HLN.

De Ketelaere: “Se dipendesse da me rimmarrei qui”

Durante un’intervista ad HLN, a Charles viene fatta la domanda di un suo possibile ritorno in rossonero, il giocatore risponde così: “Tornare al Milan? Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare. Ho 23 anni e non voglio finire di nuovo in panchina”. Charles De Ketelaere sembra avere le idee più che chiare. All’Atalanta, dove è arrivato in prestito lo scorso giugno 2023, per 3 milioni di euro e con diritto di riscatto a giugno fissato a 23 milioni di euro, ha trovato la sua giusta dimensione.

Una lunga serie di difficoltà al Milan, andare a Bergamo sembra essere stata la scelta giusta. Infatti, all’Atalanta ha ritrovato la giusta dimensione, al riguardo il belga dichiara: “All’Atalanta mi trovo molto bene. Se dipendesse da me rimarrei qui, anche perché posso migliorare. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa”.