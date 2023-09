“De Ketelaere vuole tornare al Milan” | La rivelazione

Intervistato a Gianlucadimarzio.com, Walter Baseggio, ex calciatore di Anderlecht e Treviso ha parlato del futuro di De Ketelaere, che potrebbe essere ancora in Italia.

De Ketelaere: “All’Atalanta per rilanciarsi ma..”

Queste le parole dell’ex giocatore belga: “Adesso all’Atalanta potrà rilanciarsi. Lo spero per lui, io dissi subito che il prezzo che fu pagato dal Milan era troppo alto. Questo non significa che Charles non abbia le potenzialità. Ma parliamo del Milan, una squadra con tanti campioni”.

E poi ancora: “Arrivare in una società così a quell’età non è facile. Il Milan doveva prenderlo per non più di 15-20 milioni e darlo in prestito ad una società dove poteva maturare e giocare con continuità. Per Charles è andato tutto storto dall’inizio e non è stato facile per un giovane mettersi in evidenza con giocatori come Ibrahimovic, Leão, Brahim, Bennacer, Krunic… ovvero tanti grandi giocatori nella sua posizione. L’obiettivo di Charles deve essere quello di provare di tornare al Milan a fine stagione anche se l’Atalanta ha il diritto di riscatto”.