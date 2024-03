De Rossi e una Roma vincente, in coppa la prova del nove

La nuova Roma di De Rossi sorprende sempre di più, in coppa contro il Brighton la prova del nove. Un vero esame di maturità per i giallorossi dei ritrovati Pellegrini e Dybala, una squadra rivoluzionata che continua a sorprendere. In Coppa per vincere, questo l’imperativo. De Rossi ha in mente la formazione migliore per battere l’amico De Zerbi.

Le probabili formazioni di Roma-Brighton, giovedì ore 18:45

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Smalling, Llorente, Angelino, Bove, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Baldanzi, Azmoun, Cherubini, Zalewski

All.: De Rossi.

Ballottaggi: Cristante/Bove, Celik/Karsdorp

In dubbio: Karsdorp (fastidio al ginocchio)

Diffidati: Cristante, Ndicka, Paredes

Squalificati: –

Indisponibili: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Kristensen (problema muscolare al flessore sinistro, non inserito in lista UEFA),

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson.

A disp.: Verbruggen, McGill, Webster, Veltman, Lallana, Moder, Baleba, Welbeck, Adingra, Fati.

All.: Roberto De Zerbi

Ballottaggi: Igor/Veltman, Buonanotte/Lallana

In dubbio: –

Diffidati: Joao Pedro, Mitoma, Veltman

Squalificati: –

Indisponibili: Mitoma, Joao Pedro, Milner, March, Hinshelwood