Derby della Mole, una sfida che vale un pezzo d’Europa

Dopo il derby del “Cupolone” vinto una settimana fa dalla Roma per 1-0, tocca ora a Torino e Juventus sfidarsi nella seconda delle tre stracittadine consecutive. Sabato 13 aprile, infatti, le due squadre si affronteranno nel Derby della “Mole” che si giocherà alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il derby della Mole

Un confronto che non avrebbe bisogno di ulteriori motivazioni perché il derby è il derby, ma che avrà sicuramente risvolti importanti in vista del finale di stagione con occhio alla prossima stagione in Europa. Secondo la Snai , passata in rassegna dagli specialisti di Sportytrader, sono i bianconeri ad essere favoriti non solo perché la classifica dice Juventus 62 punti e Torino 44, ma anche perché la squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato vigore dopo due successi di fila tra campionato e coppa, mentre il Torino ha un po’ vanificato quanto di buono aveva fatto nelle settimane precedenti perdendo 3-2 sul campo dell’Empoli.

Come detto, le due squadre guardano alla stracittadina anche in chiave Europa. La Juventus, terza in classifica, deve tenere la Roma quinta a 7 o più punti e cercare di avvicinare ancor di più la famosa quota di 70 punti che potrebbe sancire la matematica qualificazione. Per il Toro la certezza di giocarsi una gara da dentro o fuori: oggi il sesto posto è a 6 punti e un altro ko potrebbe definitivamente mettere la parola fine al sogno.

Il Torino non vince da 19 gare di fila contro la Juventus la quale si è imposta negli ultimi 3 scontri diretti e ha conquistato 15 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 19 partite tra Serie A e Coppa Italia. I bianconeri hanno messo a segno almeno 1 gol nelle ultime 15 partite in cui hanno giocato in casa del Torino e tra casa e trasferta hanno segnato sempre almeno una rete ai granata in 27 partite consecutive. In 5 delle ultime 6 stracittadine è stata la Juventus a sbloccare la sfida e i bianconeri hanno segnato per primi anche negli ultimi 6 derby giocati sul campo del Torino. E, a proposito di derby giocati nello stadio dei granata, in 5 degli ultimi 6 il risultato è stato di 1-0 a favore della Juventus.

Dunque, Juventus favorita sulle lavagne dei bookmaker anche se a una quota alta che garantisce più di un raddoppio in caso di vincita. L’ultimo derby terminato in parità è invece quello del febbraio 2022, quando però si giocava in casa della Juventus mentre sul campo del Toro l’ultimo pari è del 3 aprile 2021 quando il risultato finale fu di 2-2. Per trovare infine l’ultima vittoria granata bisogna invece tornare a quasi nove anni fa, precisamente al 26 aprile 2015: in quell’occasione allo Stadio Olimpico Grande Torino il risultato fu di 2-1.

Da notare ancora che tra campionato e coppa, la Juventus e il Torino hanno fatto registrare 4 Under 2.5 nelle ultime 5 gare di questa stagione e l’Under 2.5 è stata anche l’opzione più ricorrente negli ultimi derby sul campo del Torino: si è verificato in 5 degli ultimi 6 testa a testa. Ma è stato Under 2.5 anche in 4 degli ultimi 5 confronti giocati tra l’Allianz Stadium e lo Stadio Olimpico Grande Torino. Le statistiche verranno ancora una volta confermate o assisteremo a un derby in controtendenza ricco di gol?