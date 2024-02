Di Biagio boccia Lukaku: “Non è un fuoriclasse. Ha bisogno di uno come Conte”

Intervistato da TV Play, Luigi Di Biagio, ex calciatore di Inter e Roma, ha parlato del futuro del calciatore belga dopo la partita dell’Olimpico.

Di Biagio: “La Roma ha fatto un buonissimo primo tempo ma..”

“La Roma ha fatto un buonissimo primo tempo, con un’attenzione tattica particolare. L’Inter è una grandissima squadra, sembrava volesse dare spazio alla Roma per poi affondare nel momento giusto. Sul 2-1 è stata sorpresa, ma è stata la scintilla per fare 20 minuti di altissimo livello. Lukaku? Ha bisogno di un allenatore che lo faccia allenare tutta la settimana, come con Conte. Poi più lo avvicini alla porta, più ha dei problemi. Non è un fuoriclasse, ma è forte: ha bisogno però di profondità”.