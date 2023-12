Allegri: “Contro il Frosinone partita insidiosa. Chiesa ha un problema al tendine”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani contro il Frosinone, che arriva dalla rocambolesca vittoria contro il Napoli in Coppa Italia.

Frosinone-Juventus: “Partita molto seria domani”

Come si arriva a questa partita? “È insidiosa per vari motivi, prima perchè viene prima del Natale e le partite prima delle feste sono insidiose. In casa ha perso solo contro il Napoli. Martedì ha vinto contro il Napoli. Bisogna fare una partita molto seria per passare il Natale nel migliore dei modi”.

Vlahovic giocherà? “Non ho deciso perchè sono rimasti in tre: Yildiz, Vlahovic e Milik, perchè Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo”.

Come sta Rabiot? Un parere su Milik? “Rabiot sta bene e domani gioca. Milik ha giocato un po’ meno ma è stato determinante in alcune partite con gol e nella gestione di alcuni pallone. Deve stare sereno perchè è importante per noi”.

Un giudizio sui giovani in prestito al Frosinone… “Stanno facendo molto bene, ma non avevo nessun dubbio. A Frosinone hanno trovato un ottimo direttore sportivo come Angelozzi e un allenatore con voglia di rivalsa come Di Francesco”.

Un pensiero sulla Superlega: “Non credo sia opportuno parlarne. Di queste tematiche se ne occupano il Presidente Ferrero e Scanavino”.

Firmerebbe per il secondo posto e la vittoria della Coppa Italia? “Non firmo assolutamente niente perchè bisogna giocare le partite. È la dimostrazione di quanto sia difficile vincere le partite”.

Cosa manca a Vlahovic? “Vlahovic non scordiamoci che ha 23 anni. Nelle ultime partite ha fatto bene tecnicamente, ma è mancato il gol. Io sono molto contento. Non è un caso che fino ai 27 anni non riesci a trovare un giusto equilibrio come è successo a Rabiot capiterà anche a Vlahovic e Kean”.

Ci saranno dei cambi in difesa? Commenti la multa post Genoa? “Parlare delle cose successe non ha senso. Ho pagato la multa e Yildiz sta bene ed è l’unica cosa che conta. A Genova abbiamo preso un gol semplice e i ragazzi lo sanno. Poi dobbiamo migliorare sulla media realizzativa”.

Possono giocare Rugani o Alex Sandro? “Alle diffide non penso, perchè domani sono i punti più importanti. Quando fai i conti poi alla fine come dico sempre escono fuori i contadini”.

Weah può giocare? “Weah sta meglio, ma non è pronto per giocare i 90′ minuti”.

Il distacco di quattro punti dall’Inter cambia i vostri piani? “Il campionato è lungo e ci sono tanti punti a disposizione. L’Inter è la favorita per lo Scudetto, ma nel calcio con i tre punti si possono recuperare i punti. Alla fine dell’anno i pareggi contano molto”.

Consiglieresti Chiellini alla società? “A parte il rapporto che abbiamo. Giorgio ha smesso ora ed è una figura importante. Vederlo ci ha fatto bene. Parlerà con la società, ma deve capire cosa vuole fare da grande”.