Nuova puntata di SportPaper TV, domani sera alle ore 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma Television nuovo appuntamento, tutto in 90 minuti con Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Un gradito ospite in collegamento alle 21.45, un appuntamento da non perdere.

SPORT PAPER TV, OGNI LUNEDI ALLE 21.30 SU RadioRomaTelevision