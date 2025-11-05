Dove vedere Manchester City-Borussia Dortmund, in chiaro il big match del quarto turno

Oggi mercoledì 5 novembre la seconda giornata dedicata alla Champions League, dove sono in programma ben nove partite che chiudono il quarto turno della competizione. Due i match con le italiane (Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta) alle 21:00. Ma in Inghilterra andrà in scena uno dei big match della giornata: Manchester City-Borussia Dortmund.

Dove vedere Manchester City-Borussia Dortmund

La partita Manchester City-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8. Fischio d’inizio all’Etihad Stadium alle ore 21:00. La squadra di Guardiola, ancora imbattuta, al momento è a 7 punti, proprio come i tedeschi.§

La gara di questa sera sarà più che mai cruciale per il cammino europei delle due formazioni.

Su Tv8 si parte alle 20:20 con l’ampio pre-partita e si prosegue fino a mezzanotte con il post-partita, dove verranno mostrate tutte le immagini degli highlights di questa giornata di coppa.

Manchester City-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Pietre, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac.