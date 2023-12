Ultima giornata del 2023: fatte le vostre scelte di formazione?

Ultima giornata dell’anno solare con tante gare interessanti per il campionato e naturalmente per il fantacalcio. Tra tutte spicca Juventus – Roma che chiuderà di fatto il 2023, chissà se con le consuete ripicche e polemiche che ne hanno caratterizzato la storia negli ultimi 40 anni. Vediamo nel dettaglio il programma e soprattutto quali calciatori inserire nelle vostre fanta formazioni per terminare in bellezza il vostro anno fantacalcistico.

Si parte nel tardo pomeriggio odierno con due gare alle 18.30. In Fiorentina-Torino si affronteranno due squadre in un buon momento di forma seppur con caratteristiche tattiche agli antipodi. Tra i padroni di casa rinnoviamo la fiducia nel centravanti argentino Beltran. Con lui il ritrovato Bonaventura e dalla panchina Nzola. Nota a sorpresa potrebbe essere Kayode. Nel Toro sono Vlasic, Sanabria e Zapata i punti di forza ma non trascurate troppo le possibili sorprese tra le quali segnaliamo Tameze.

Alla stessa ora match fondamentale per le ambizioni del Napoli che al Maradona riceverà il Monza. Tra i brianzoli non possiamo lasciare fuori Colpani anche se in trasferta è solitamente meno incisivo che in casa; con lui la punta Colombo e l’esperto Pessina. Nome in più: Ciurria, quest’anno atteso più di Godot. Tra gli azzurri ovvio puntare su Kvaratskhelia, chiamato ad assumersi ancor più responsabilità vista l’assenza di Osimhen, al quale vanno affiancati Simeone e Raspadori, indipendentemente da quale sarà il loro minutaggio. Noi mettiamo due fiches anche su Di Lorenzo e Zielinski.

Alle 20.45 altro doppio appuntamento. A Genova di scena Genoa e Inter. La capolista sarà ancora priva di Lautaro, quindi spazio per Thuram e Arnautovic. Ottime prospettive anche per Barella, Mkhitaryan e magari per Carlos Augusto che partirà titolare. Per i Grifoni schieriamo il rientrante Retegui al fianco del solito Gudmundsson, più Malinovskyi e Sabelli come jolly. Sommer sempre pronto a darvi punti da modificatore.

All’Olimpico Lazio-Frosinone. Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze eccellenti. Opportunità quindi per Castellanos, Kamada e Zaccagni. Potrebbe confermarsi Guendouzi e dalla panchina uno tra Pedro e Isaksen. Nella formazione ciociara spazio al solito Soulè; poi Kaio Jorge, Harroui e Mazzitelli. Tra i difensori occhio a Monterisi.

Domani all’ora di pranzo in Atalanta-Lecce fari puntati su Ederson, Koopmeiners e Lookman da una parte, Oudin, Strefezza e Sansone dall’altra. Sorprese: De Ketelaere e l’ex Piccoli.

Alle 15.00 scontro salvezza Cagliari-Empoli; nei sardi potrebbe essere il giorno di Luvumbo, Lapadula e Oristanio; nell’Empoli puntiamo su Cancellieri, Caputo e Baldanzi. Carta jolly per Viola e Grassi.

Sempre alle 15 Udinese-Bologna: tra i friulani saranno Lucca, Pereyra e Samardzic a cercare di smontare la favola felsinea; nella squadra di Motta invece oltre agli immancabili Zirkzee e Ferguson ci aspettiamo buone notizie da Orsolini e Moro. Da questa gara potreste pescare anche un portiere solido, più Skorupski che Silvestri.

Alle 18.00 altra sfida salvezza tra Verona e Salernitana. Nei gialloblù ancora spazio per Ngonge e Djuric ai quali affianchiamo Saponara e Folorunsho; tra gli ospiti naturalmente Candreva più Mazzocchi e Ikwuemesi. Occhio a Simy dalla panchina.

Sempre alle 18.00 per il Milan contro il Sassuolo dovrebbe esserci lo spauracchio Berardi, che naturalmente consigliamo di schierare. Con lui tra i neroverdi conferma per Pinamonti e spazio per Thorstvedt. Possibile sorpresa Toljan. Tra gli uomini di Pioli c’è da puntare sulla coppia Leao-Giroud alla quale vanno aggiunti Pulisic, Hernandez e magari il panchinaro Florenzi.

Il 2023 ci saluterà come detto con Juventus-Roma. Tra i bianconeri non si può prescindere da Chiesa e Vlahovic; con loro Rabiot, Bremer ed il jolly Yildiz. Il rientrante Dybala in coppia con Lukaku è naturalmente una scelta obbligata; ai loro fianchi insistiamo con il ritrovato Pellegrini e proponiamo Belotti dalla panchina. Nonostante la forza d’urto giallorossa Szczesny è sempre da tenere in considerazione e pure Rui Patricio potrebbe tornarvi utile in una gara nella quale gol e spettacolo non è detto che la facciano da protagonisti.