Dodicesima giornata all’insegna del derby di Roma

Turno più contratto rispetto al solito, con gare dal venerdì alla domenica, per dare spazio alle Nazionali impegnate nelle qualificazioni europee.

Si parte quindi già stasera con due incontri. In Sassuolo-Salernitana delle 18.30 non possiamo non riscommettere sulla coppia Berardi-Pinamonti che nelle ultime settimane ha rallentato sensibilmente la produzione di bonus; segnali di risvegli ce li aspettiamo anche da Laurientè; per la sorpresa proviamo ancora con Vina e magari Consigli. Nei granata, sempre più ultimi con 5 lunghezze da recuperare, le speranze di Inzaghi e dei fantallenatori sono riposte in Dia; al suo fianco proponiamo, oltre a Candreva, Mazzocchi e Maggiore.

La seconda gara andrà in scena alle 20.45 tra Genoa e Verona. Già prolifico da trequartista, Gudmunsson è diventato un cecchino infallibile da quando sta rimpiazzando Retegui al centro dell’attacco. Lecito quindi continuare a puntare su dui lui. Altri grifoni “caldi” potrebbero essere Malinovskyi ed il sempre intraprendente Dragusin. Nell’Hellas invece puntiamo su Bonazzoli ed i laterali Doig e Faraoni.

Sabato si partirà alle 15,00 con Lecce-Milan. Nei rossoneri reduci dall’impresa europea, confermiamo la nostra fiducia in Leao sperando che ripeta le gesta mostrate contro il PSG. Al suo fianco spazio per Theo Hernandez, il solito Giroud e per Chukwueze fin qui vero oggetto misterioso tra i milanisti. Anche Maignan va preso in considerazione tanto più che nel Lecce mancherà anche Almqvist. Tra i giallorossi ancora fiducia per Strefezza e per Krstovic. Nome a sorpresa: Gallo.

Alle 18.00 la Juventus senza Rabiot riceverà il Cagliari di mister Ranieri in sensibile risalita dopo le difficoltà iniziali. Allegri dovrebbe ritrovare dal primo minuto la coppia d’attacco titolare Chiesa-Vlahovic e noi facciamo altrettanto. In casa bianconera non si può lasciare fuori Szczesny e nemmeno Perin qualora il tecnico toscano optasse per il turnover tra i pali. Altro nome su cui puntare Locatelli, fresco di rinnovo del contratto. Per i rossoblù c’è sempre Luvumbo in cima ai pensieri dei fantallenatori, aggiungiamo Viola che ha il piede caldo, e Dossena come possibile sorpresa.

La giornata di sabato si chiuderà con Monza-Torino; Colpani è ormai imprescindibile e non può essere lasciato fuori. Con lui stavolta proponiamo il giovane Vignato e D’Ambrosio. Nel Toro si punta sulla ritrovata vena di Sanabria al quale aggiungiamo Zapata e Bellanova. Anche i due estremi difensori potrebbero essere un’opzione da considerare per le vostre porte.

Ben cinque partite nella domenica di campionato. A mezzogiorno e mezzo il Napoli riceverà l’Empoli in quella che sulla carta sembrerebbe una sfida scontata. Occhio però alle sorprese; nei toscani allora spazio alla coppia Cancellieri-Baldanzi, senza trascurare Marin. Gli azzurri ancora senza Osimhen punteranno su Politano, Raspadori e Kvaratskhelia; noi ci associamo ed aggiungiamo Zielinski.

Alle 15,00 in derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna; Nzola e Nico Gonzalez coppia in cerca di reti; con loro oltre a Bonaventura indichiamo Biraghi. Nel Bologna occhio a Orsolini e Zirkzee ma spazio anche per Ferguson e Likogiannis.

Stessa ora per Udinese-Atalanta. Nei bianconeri puntiamo al ritorno al bonus per Samardzic diamo chances anche a Lovric e Success. Per Gasperini invece c’è da considerare Scamacca, che è decisamente “on fire”, più Koopmeiners e Zappacosta.

Alle 18.00 il clou della dodicesima giornata: Lazio-Roma. Trattandosi di un derby è difficile fare qualsiasi previsione anche per il fantacalcio. Oltre ai soliti noti (Immobile, Luis Alberto, Anderson, Lukaku, Dybala, Cristante) puntiamo su alcuni nomi a sorpresa: Rovella e Romagnoli da un lato, Mancini e Belotti dall’altro.

Chiusura di turno con Inter-Frosinone. Ovvio puntare su Lautaro-Thuram nelle fila della capolista; a loro sommiamo Barella e Frattesi più Sommer per una nuova imbattibilità. Tra gli ospiti, grande sorpresa del campionato, spazio per Soulè, Mazzitelli e perchè no per il giovane Ibrahimovic; sarebbe curioso un suo gol a San Siro con la maglia “sbagliata”…