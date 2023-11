A poche ore dal big match della domenica di Serie A tra Juventus e Inter, ai microfoni di Samuel Tafesse, per SportPaper.it, l’ex bianconero Angelo Di Livio parla del momento dei bianconeri, del presente e futuro del club.

Le parole di Angelo Di Livio rilasciate a SportPaper:

1) Si avvicina la partitissima, partiamo da un tuo ricordo legato a questo match

“Con l’Inter non è mai una partita come tutte le altre, c’è antipatia calcistica, una sfida sentita”

2) C’è un Angelo Di Livio nella Juventus attuale?

“A me piace molto Kostic, ha un piede mancino importante. Nelle caratteristiche siamo un pò diversi, a me piace molto. Inoltre quando è in giornata è un calciatore che fa la differenza”

3) Chi vedi favorito domenica sera?

“Non c’è un favorito, anche se l’Inter in questo inizio di stagione ha dimostrato di esser molto forte spero che giocando in casa la Juve possa far la differenza”

4) Tanti problemi e pochi goal per Dusan Vlahovic, la Juve dovrebbe rimpiangere il mancato assalto finale a Lukaku?

“L’infortunio ha condizionato il suo inizio di stagione. Spero e mi auguro che sia proprio lui a decidere la sfida di domani sera e che il proseguo di stagione lo veda protagonista”

5) La classifica al momento sta dando ragione a Massimiliano Allegri ma molti tifosi lo criticano, te cosa ne pensi?

“Allegri sta dando il massimo, sta mettendo tutto se stesso. Le situazioni legate a Pogba e Fagioli hanno reso complicato l’inizio campionato”

6) Comunque finirà questo campionato pensi che sarà il suo ultimo anno sulla panchina della Juventus?

“Bisogna attendere l’esito di questa stagione, molto dipenderà dai risultati, serve pazienza”

7) L’Inter ha da poco annunciato il rinnovo di Beppe Marotta, cosa pensi del nuovo corso della Juventus e di Giuntoli?

“Apprezzo da sempre Marotta, l’ho apprezzato ancora di più quando era alla Juve. Stravedo per Giuntoli, è un grande professionista. A Napoli ha fatto la differenza, spero che alla Juve possa fare ancora meglio”

8) Chi sarà il giocatore decisivo domenica sera? Su chi scommetti?

“Mi auguro sia Vlahovic a decidere la partita. Vlahovic o Chiesa li vedo perfetti per decidere la sfida”