Riccardo Fusato, opinionista di fede nerazzurra, intervistato ai microfoni di SportPaper TV su Radio Roma Television.

Bologna rivelazione del campionato e Zirkzee che sembra essere il Kvaratskhelia di questo campionato, è merito di Thiago Motta?

“Il Bologna è la rivelazione del campionato, promuove un calcio europeo, in verticale. Zirkzee sta facendo bene, anche Thiago Motta. Ben vengano queste nuove squadre, come accade all’Atalanta, arrivata addirittura ai quarti di Champions League. I rossoblù possono complicare la corsa Europa per diverse squadre.”

Thiago Motta resterà a Bologna?

“Il Bologna sta facendo un ottimo campionato, ma bisogna andarci piano: rimanderei i discorsi Champions ad aprile. Naturalmente, l’Italia potrebbe portare cinque squadre nella massima competizione europea, sarà una bella corsa. Per lo scudetto, invece, sarà corsa a due tra Inter e Juventus. I bianconeri dovranno essere bravi a restare ancorati ai nerazzurri nel periodo di ripresa della Champions League.”

L’Inter è in grandissima forma, cosa pensi della corsa scudetto?

“Mi ha sorpreso lo stop della Juventus a Genova, al di là delle polemiche arbitrali. Ultimamente i bianconeri stanno giocando con il fuoco, stanno facendo poco gioco e realizzano poco. L’Inter non ha una rosa così lunga, anche se è cresciuta tanto, ma il campionato non è finito. Sicuramente, i nerazzurri sono favoriti. Da qui al 10 febbraio, giorno di Inter-Juventus, avranno un calendario difficile. Tuttavia, mi sembra che Milan e Napoli abbiano già perso il treno Scudetto.”

Il Napoli, visto i sorteggi, può concentrarsi solo sulla Champions?

“Tutto in bilico, un conto è parlarne a dicembre, un conto a marzo. Non dimentichiamoci che il Napoli perderà Anguissa e Osimhen per la coppa d’Africa. La Champions è una lotteria. Il Napoli può dire la sua e può sfruttare delle pecche difensive del Barcellona. I partenopei, ad oggi, hanno pagato la scelta di Garcia. Inter-Atlético Madrid mi sembra l’ottavo più equilibrato. I nerazzurri hanno di fronte un avversario difficilissimo che difficilmente perde in casa. “

Cosa pensi, invece, dei sorteggi di Europa League?

“Non voglio essere ripetitivo. Come detto per la Champions, bisogna capire le condizioni delle squadre a marzo.”

Cosa pensi di Mourinho?

“Mourinho è molto furbo e non disdegna un arrivederci; ha messo la società sulle spalle al muro. Lui ha un calcio un po’ retrograde e punta tutto sulla comunicazione, sviando su ciò che è la realtà: la Roma non gioca a calcio. Bisognerà capire cosa accadrà nel corso del campionato il campionato.”