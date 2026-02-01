Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 1, 2026
Esclusiva: per il dopo Gilardino non solo Giampaolo, si pensa ad un ex Parma

Chi sarà il successore di Gilardino

Salvatore Ciotta
parma calcio vs hellas verona fc
FABIO PECCHIA PERPLESSO ( FOTO SALVATORE FORNELLI/KEYPRESS )

La dirigenza nerazzurra pensa e lavora per trovare il successore di Alberto Gilardino, tecnico esonerato ufficialmente nella tarda serata di ieri.

Il primo nome sul taccuino è quello di Giampaolo ex Lecce, che nel caso dovrebbe liberarsi dal suo contratto esistente ancora con i salentini. Ma nelle ultime ore si è fatta forte la candidatura di Fabio Pecchia, reduce dall’esperienza nella scorsa stagione al Parma e che alla fine potrebbe essere la soluzione ideale. Nel caso in cui il club dovesse retrocedere, Pecchia infatti potrebbe anche accettare di essere il tecnico nerazzurro anche nella serie cadetta.

