Everton-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Grande sfida a Goodison Park. Chelsea in campo con il 4-2-3-1. Pochettino scegli Disasi e Thiago Silva centrali di difesa, sostenuti da James e Colwill. In mezzo al campo spazio per Caicedo e Enzo Fernandez. In avanti, alle spalle della punta, Jackson, titolari Sterling, Gallagher e Palmer.

Le probabili formazioni:

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Young, Gueye, Doucouré, McNeil; Harrison; Calvert-Lewin. All. Dyche.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Sterling, Gallagher, Palmer; Jackson. All. Pochettino.