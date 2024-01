FA Cup: Middlesbrough-Aston Villa, probabili formazioni e dove vederla

Terzo turno di FA Cup al Riverside Stadium, casa del Middlesbrough, arriva l’Aston Villa, seconda forza della Premier League. Esordio annuale nella competizione per entrambe. Da una parte il Middlesbrough, formazione che milita in Championship, eliminato dal Brighton nel terzo turno della passata edizione; dall’altra i Villans, fuori anch’essi al Terzo turno nella scorsa stagione per mano dello Stevenage, squadra di Football League One. L’ultimo precedente in casa del Middlesbrough, risalente a dicembre 2018, è terminato 0-3 per la squadra di Birmingham. Il match, in programma sabato alle 18.30, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; Van den Berg, Fry, Clarke, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Rogers, Greenwood; Coburn. All. Carrick.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Chambers, Konsa, Lenglet, Moreno; Zaniolo, McGinn, Kamara, Bailey; Duran, Watkins. All. Emery.