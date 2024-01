FA CUP: Sunderland-Newcastle, le ultimissime sulle formazioni

Newcastle in campo con il 4-3-3 nel derby del Tyne and Wear contro il Sunderland. Tra i pali torna Karius. Difesa affidata a Schar e Lascelles centrali, sostenuti da Livramento e Hall. In mezzo al campo Miley, Bruno Guimaraes e Longstaff. In avanti il tridente composto da Ritchie, Isak e Gordon.

Le probabili formazioni:

SUNDERLAND (4-2-3-1): Bishop; Hume, Ballard, O’Nien, Alese; Ekwah, Neil; Pritchard, Bellingham, Clarke; Rusyn. All. Beale.

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Livramento, Schar, Lascelles, Hall; Miley, Bruno Guimaraes, Longstaff; Ritchie, Isak, Gordon. All. Howe.