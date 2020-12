Fantacalcio: l’undici ideale per la dodicesima giornata di Serie A

La formazione ideale da schierare al Fantacalcio alla dodicesima giornata di Serie A. Tra certezze e ritorni vediamo quali sono i migliori undici a cui affidarsi

Appena il tempo di lasciarsi alle spalle l’undicesima giornata di Serie A, che già si parte con la dodicesima (la prima in infrasettimanale). Un turno che sicuramente regalerà molte soprese e probabilmente qualche avvicendamento che cambierà i piani dei fantallenatori.

Dunque partendo dal modulo, considerando i vari bonus e malus che a discrezione vengono applicati il 4-3-3 può essere un buon compromesso. In porta largo a Musso. L’Udinese ha una buona tenuta difensiva e al Friuli arriva il Crotone ultimo in classifica. Considerando i diversi scontri tra le grandi si preannuncia come possibile imbattuto più sicuro della giornata.

In difesa sugli esterni Cuadrado e Spinazzola hanno corsa e gamba per regalare bonus, mentre al centro la coppia più affidabile sembra essere Bruno Alves-Romagnoli. Capitolo centrocampo. Per avere qualità assoluta e prospettive di aumentare il proprio bottino personale Luis Alberto (dovrebbe rientrare dopo lo stop forzato col Verona) Veretout e Calhanoglu sono i tre nomi più in auge. In attacco invece con Immobile (anche se potrebbe rifiatare) e il ritorno di Ibrahimovic, la vera novità è Gervinho. Al netto degli impegni che hanno e delle loro qualità, sono loro che hanno il compito di “far svoltare” chi deciderà di schierarli.

Per quanto concerne le riserve in molte leghe sono 7 i cambi a disposizione. In virtù delle vicissitudini covid però in molti hanno allungato la panchina o addirittura l’hanno resa illimitata.

Ricapitolando ecco la formazione ideale per la dodicesima giornata di Serie A: Musso, Cuadrado, Bruno Alves, Romagnoli, Spinazzola; Veretout, Calhanoglu, Luis Alberto; Immobile, Gervinho, Ibrahimovic. Panchina: Pau Lopez, Smalling, Di Marco, Milinkovic-Savic, Kulusevski, Lukaku, Cristiano Ronaldo.

Altri nomi che potrebbero tornare utili per chi ha più slot da spendere tra i non titolari potrebbero essere: Sepe, Gagliolo, Bonucci, De Ligt, Nandez, Barella, De Paul, Caicedo, Morata, Dzeko, Ribery e Quagliarella.