Feyenoord-Roma, parla Slot: “Non voglio vendetta, voglio solo vincere”

L’allenatore Arne Slot ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra il Feyenoord e la Roma, gara valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Ecco le parole del tecnico.

Feyenoord-Roma, le parole di Slot

Un suo parere su De Rossi?

“Penso che ogni allenatore abbia le sue qualità, ma è più importante la qualità individuale nei giocatori. Ovviamente l’allenatore conta, ma contano di più i giocatori“.

Su Mourinho?

“Mi sarebbe piaciuto affrontarlo ancora. Se affronti un allenatore dal certo calibro durante la tua carriera vuol dire che stai facendo bene, ma la Roma ha scelto di prendere un altra strada“.

La Roma parte favorita?

“Parla la storia, la Roma parte favorita ma non di molto. La sfida però è più grande per noi che per loro“.

Cosa ci può dire sulla Roma di De Rossi?

“Non dovrebbero cambiare molto nell’undici titolare. Vedendo la gara con l’Inter non penso possano esserci tante differenze. De Rossi è un allenatore che vuole ottenere sempre il massimo dai suoi giocatori“.

Per lei con la Roma può essere una rivincita?

“Se vi dico i giocatori che ci saranno domani, rimarrete scioccati dal vedere quanti c’erano anche l’anno scorso. Non voglio parlare di vendetta, ma voglio vincere“.