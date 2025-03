Fiorentina bella e di misura: Kean firma la vittoria per 1-0 sull’Atalanta

Lo stadio Artemio Franchi fa da sfondo alla sfida tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la 30ª giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato, la viola si presenta con rinnovato entusiasmo dopo aver dominato la Juventus con un perentorio 3-0, mentre i bergamaschi arrivano dalla battuta d’arresto contro l’Inter per 2-0. La posta in palio è altissima: i toscani puntano ad accorciare le distanze dalla quarta posizione, fondamentale per un posto in Champions League, mentre la Dea vuole continuare a inseguire il sogno scudetto.

Fiorentina-Atalanta, successo fondamentale per i Viola. La Dea dice addio al sogno scudetto

Primo tempo equilibrato e giocato a ritmi molto alti, con entrambe le compagini attente nella fase di non possesso e pronte a ripartire rapidamente in transizione. Le occasioni da rete sono state limitate, complice l’ottima organizzazione difensiva di entrambe le formazioni, che hanno concesso pochissimi spazi agli attaccanti avversari. Al 45′, tuttavia, il match si sblocca grazie ad un guizzo di Moise Kean: l’attaccante azzurro approfitta di un’incertezza di Hien, gli sottrae il pallone con grande astuzia e si invola verso la porta avversaria. Con una progressione fulminea, il numero 20 viola arriva a tu per tu con Carnesecchi e lo supera con un delizioso tocco sotto. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa, la Fiorentina resta in controllo del match, amministrando il possesso con sicurezza e continuando a spingere alla ricerca del secondo gol. I padroni di casa vanno vicini al raddoppio in un paio di occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. L’ Atalanta, pur faticando a costruire azioni pericolose, ha la sua migliore chance con De Ketelaere, che al 65’ calcia a fil di palo, sfiorando il pareggio. Gli uomini di Palladino gestiscono la gara con ordine e portano a casa una vittoria preziosa che rilancia le loro ambizioni europee.

Fiorentina-Atalanta, il tabellino

1-0

Reti: 45′ Kean(F).

Ammoniti: 77′ Hien(A); 86′ Samardzic (A); 90+3′ Kolasinac (A).

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo(84′ Comuzzo), Fagioli(84′ Richardson), Cataldi, Mandragora, Parisi(71′ Folorunsho); Gudmundsson(67′ Beltran), Kean(84′ Zaniolo). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic(75′ Cuadrado), Zappacosta; de Ketelaere(65′ Brescianini), Lookman(55′ Maldini); Retegui(55′ Samardzic). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Del Lungo, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini