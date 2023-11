Il match in previsione per domenica all’Artemio Franchi è a rischio a causa del maltempo che ha colpito la Toscana nelle scorse ore. Durante la conferenza stampa oltre al sindaco è intervenuto anche Ermini, il resp. Protezione Civile, che ha dichiarato a proposito dei rischi per la partita:” In questo momento non è assolutamente valutabile in questi termini la situazione, bisogna vedere l’uscita della modellistica. La situazione è critica per quello che è avvenuto, non tanto per l’evento atteso. Qualsiasi perturbazioni dei livelli idrici può avere delle potenziali interferenze con le aree che ci stanno intorno. Ma valuteremo il tutto passo passo.” Non è quindi previsto il rinvio di Fiorentina-Juventus ma la situazione rimane monitorata.

La curva Fiesole non ci sta, chiede il rinvio della partita

La curva Fiesole, tramite comunicato ufficiale chiede il rinvio della partita di domenica che si dovrebbe giocare alle ore 20:45, viste le difficoltà, chiedono che le risorse siano spese alle persone in difficoltà. Il clima, stando alle previsioni non sembra voler migliorare, la situazione rimane controllata