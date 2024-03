Fontana sul caso Gazidis e Furlani: “Bisognerebbe vedere le carte per dare dei giudizi”

Attilio Fontana presidente della regione Lombardia è intervenuto riguardo al terremoto che ha investito il Milan sui dirigenti Furlani e Gazidis indagati dalla procura di Milano. Ecco le sue dichiarazioni riportate a “Sportface.it”.

Caso Milan, Fontana: “Non ho idea se ci sono delle supposizioni o dei dati effettivi”

“Non ho idea di cosa ci sia veramente sotto a questa faccenda, se ci siano dei dati effettivi o delle supposizioni. Mi sembra di aver letto che tutto nasce da un esposto di qualche parte che evidentemente aveva interessi contrari, bisognerebbe vedere le carte per dare dei giudizi”.

Poi ha continuato parlando della ristrutturazione di San Siro: “Nessuno ha visto progetto e cronoprogramma, non mi sembra che ci siano ancora gli elementi neanche da parte del Milan per dire sì o per dire no. Mi sembra di capire che il Milan ha posto alcune condizioni, adesso dovremo valutare cosa emergerà”.