Formula 1, la FIA pubblica le linee guida per il ritorno alle corse

Formula 1 regole FIA per la ripresa

La Fia ha presentato un dettagliato protocollo per riprendere le corse per tutti gli eventi, in primis la Formula 1. Le linee guida di 74 pagine sul “ritorno allo sport motoristico” delineano tutto, dai test per il coronavirus ai controlli regolari per verificare se le auto devono partire dalla griglia o dalla corsia dei box.

Formula 1 regole FIA online

Anche l’allontanamento sociale, l’uso di maschere per il viso e la pulizia delle piste fanno parte del manuale che fornisce “un quadro basato sul rischio” per porre fine alla sospensione di mesi dello sport automobilistico. “Non sono progettati per essere prescrittivi, ma per fornire una guida per ogni stakeholder nel decidere come mitigare i rischi di esposizione al Covid-19”, ha spiegato la Fia. La Formula 1 inizierà la sua stagione il 5 luglio in Austria, con finora otto gare in programma in Europa in un calendario che potrebbe avere fino a 18 Gp.