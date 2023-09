Frosinone-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Il Frosinone, neo promosso in Serie A, sta facendo grandi cose in questo inizio di stagione e Di Francesco sembra aver trovato la quadra giusta per affrontare tutti a viso aperto. Oggi ci sarà la Fiorentina di Italiano, un avversario tosto che ha bisogno di tre punti.

Frosinone-Fiorentina, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Caso.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.