Fumata bianca per Krunic al Fenerbahce | I dettagli

Il Milan è uscito dalla Coppa Italia ieri sera dopo la sconfitta con l’Atalanta e, a parte le polemiche sul VAR, le mosse di mercato dei rossoneri sono inarrestabili.

Krunic a Istanbul già domani

Per quanto riguarda il mercato del Milan in uscita, la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce è in dirittura d’arrivo. Il futuro del giocatore non sarà al Milan. Lo stesso Stefano Pioli ha dichiarato che sarebbe un bene per lui e per il club se il centrocampista trovasse un’altra squadra. Infatti, il Milan e il club turco si stanno effettivamente avvicinando ad un accordo per il centrocampista 30enne. La fumata bianca è arrivata nelle ultime ore dopo un approccio avvenuto nelle scorse settimane. L’affare frutterà al Milan 5 milioni di euro più bonus. Il giocatore potrebbe partire per Istanbul già domani.