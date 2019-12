Gattuso al Napoli: “Via la paura dal volto”

Il nuovo tecnico dà la carica al Napoli, in vista della gara col Parma

“Ringhio Starr” Gattuso, è da ieri il nuovo tecnico del Napoli, e ha già effettuato 2 allenamenti a Castelvolturno per far riprendere alla squadra quello smalto, cattiveria ed agonismo che alla squadra azzurra sono scomparsi da un bel po’.

Il Napoli, non vince da 2 mesi in campionato, e la distanza dall’Europa si allontana di parecchio.

La sua responsabilità è importante, il nuovo tecnico ha detto ai ragazzi “via la paura dal vostro volto”, e l’obiettivo minimo è ottenere almeno il quarto posto in campionato.

Per il Napoli, non entrare in Europa, sarebbe un vero fallimento. Ci sarebbe un trauma dal punto di vista economico e finanziario molto importante, ed anche per questo ora, i calciatori dovranno rimboccarsi le maniche, e tornare ad essere quella squadra che fino allo scorso anno, è arrivata seconda dietro alla Juventus.

Sabato, Gattuso, esordirà al San Paolo,contro il Parma, che domenica batté la Sampdoria a Marassi, ed ha raggiunto gli azzurri a 21 punti.

Squadra da non sottovalutare quella di D’Aversa, che in trasferta, dà il meglio di sé.

Che schema adotterà Gattuso? probabilmente il 4-3-3, sappiamo che il Napoli, non ha un regista vero, e dovrà adattarsi a ciò che ha a centrocampo. La difesa coi due centrali Manolas e Koulibaly, non si tocca; dubbi in attacco, con Milik centrale e poi Insigne, Mertens, Lozano e Callejon, dovranno competere per 2 posti.