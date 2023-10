Tutto pronto al Marassi per il match tra Genoa e Milan, valida per l’ottava giornata di Serie A. Non ce la fa Calabria, che lascerà la fascia sinistra a Florenzi. In attacco spazio a Jovic e Okafor, che insieme a Chukwueze comporrà il tridente offensivo dei rossoneri. Per il Genoa confermato Malinovskyi che giocherà alle spalle dell’unica punta Gudmundsson.

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli