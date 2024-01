Giuntoli: “Vlahovic non è in vendita. Felipe Anderson? Non ci sono opportunità di mercato”

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana.

Qual è il vostro obbiettivo in Coppa Italia?

“È molto importante, è una competizione a cui teniamo molto e speriamo e contiamo di continuare a fare bene”.

Può essere considerato un impegno meno difficile sulla carta?

“Visti i risultati non è meno difficile, sono uscite squadre importanti. Ogni partita va giocata e va vinta, noi cercheremo di farlo e speriamo di continuare a fare bene”.

Vlahovic può partire?

“Non sappiamo niente di offerte. Ma lui non è sul mercato, quindi interessa poco”.

Su Felipe Anderson e Terracciano…

“In questo momento non ci sono opportunità di mercato dal punto di vista economico o tecnico e siamo a posto così”.

A che punto siamo coi rinnovi?

“Cerchiamo un rapporto forte con i giocatori e l’entourage. Siamo fiduciosi, ne parliamo alla fine come lo scorso anno ma siamo contenti di stare insieme”.

Rimanete vigili sul mercato?

“Necessità numerica non direi, chi manca manca da qualche mese. I ragazzi hanno dato dimostrazione della loro forza come Nicolussi, Iling e Miretti. Abbiamo una rosa valida e il mister è contento, stiamo facendo cose straordinarie con i ragazzi e lo staff. Lavoriamo a testa bassa. In questo momento non ci sono opportunità”.