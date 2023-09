Grande successo per il Charity Night firmato Sportogheter

Grande successo per la serata di Gala simbolo del Calciomercato

Charity Night, un successo annunciato

Al ristorante Ju Manji è andato in scena grazie a Sportogether il Charity Night, evento benefico a cui hanno preso parte molti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Davide Moscardelli e Marco Amelia (ex calciatori), Stefano Pantano (conduttore radiofonico), Dario Bandiera (attore e showman), Stefano Maniscalco, karateka italiano campione del mondo per due edizioni seniores e 5 volte campione d’Europa e Luigi Busà, karateka italiano, specializzato nel kumite e campione olimpico a Tokyo 2020.

Regine dell’evento Letizia Porcu e Roberta Pedrelli, conduttrici della serata che hanno intrattenuto sul palco le molte persone venuto con l’unico scopo più importante, ovvero quello della beneficenza. Presenti il Presidente di Adicosp Alfonso Morrone (in foto) il Presidente di Sportogether Gianmarco Pepe e il direttore generale di Sportogheter Gianmarco Morrone.

Presenti oltre al calciomercato all’Hilton La Lama, hanno partecipato a questo ultimo evento anche Gloria Peritore, pugile e due volte campionessa mondiale di kickboxing, a rappresentare l’associazione ‘The Shadow Project’ alla quale è stato devoluto una parte dell’incasso della serata, Associazione attiva nell’empowerment femminile e nella prevenzione alla violenza in qualsiasi sua forma attraverso lo sport. Presente all’evento in qualità di media partner della serata “Radio Roma“ con Rush, speaker radiofonico e conduttore del programma Breaking Bed.