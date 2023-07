Brutto epilogo per l'ex numero uno della Lazio

Arrivano brutte notizie in casa Lazio, ma soprattutto per l’ex patron biancoceleste Sergio Cragnotti. L’ex presidente è stato investito in centro ad Orbetello, ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale Scotte di Siena con l’elisoccorso.

Cragnotti si trovava con il suo cane quando è stato investito ma immediatamente soccorso. Questo è quanto trapela da Lalaziosiamonoi.it.