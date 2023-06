I Friedkin acquistano il Cannes: trattiva durata un anno

Il Gruppo Friedkin ha deciso di acquistare il Cannes. Il presidente della Roma è riuscito a comprare il club francese, dopo una lunga trattiva durata circa un anno. A dare la notizia è stata la famosa testata americana, The Athletic, che racconta della chiusura della trattativa avvenuta nella giornata di ieri.

Friedkin, non solo il Cannes…

E’ ormai chiaro come il Gruppo Friedkin si stia espandendo in Europa, nel mondo del calcio. Dopo la Roma, che era e resta l’asset principale, i proprietari giallorossi hanno acquistato il Cannes, club strategico visti anche i loro interessi nel cinema. Inoltre, sono in trattative avanzate per l’acquisto del club belga, il Kortrijk.