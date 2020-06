Icardi compra casa a Galliate. Torino non è poi così lontana!

Icardi e Wanda avvistati a Galliate

Wanda Nara, la moglie del bomber del Paris Saint-Germain, ha acquistato una villa con piscina immersa nel verde del Parco del Ticino, in strada del Piaggio. E lì la coppia è stata vista nei giorni scorsi con la sua numerosa famiglia. La strade del Piaggio costeggia il fiume Ticino, una zona tranquilla popolata da numerose villette, che soprattutto in Primavera ed estate si popola.

Galliate si trova a due passi da Malpensa, e per il bomber ex Inter non è affatto difficile raggiungere la zona, Parigi potrebbe essere raggiunta comodamente in circa un’ora di volo dall’aeroporto milanese, ma anche Torino è vicina.

E se le voci di uno scambio Dybala-Icardi fossero vere? La Juventus con l’ex Inter sistemerebbe l’attacco, visto che Higuain sembra sempre di più sul piede di partenza.

Dybala in vece a Parigi potrebbe diventare il perfetto erede di Neymar, che sembra sempre più vicino ad un clamoroso rientro al Barcellona. Fantamercato si, ma se ci pensiamo bene, l’affare potrebbe accontentare entrambi i club.